Armband als tablet: typen op je huid [video]

Het tweede prototype moet eind augustus klaar zijn. Een tablet als een armband komt steeds dichterbij.

Op de onderarm verschijnt een scherm dat met aanrakingen bediend kan worden. Waterproof, dus handig voor in bad. Maar ook voor artsen, tijdens operaties.

Afgelopen week won de Cicret nog een prijs voor de meeste vernieuwende start-up. Het Franse bedrijf heeft al een wachtlijst voor wie het snufje wil hebben.

Voor het zover kon komen, haalde Cicret via crowdfunding 500.000 dollar op. De ontwikkeling is nu zover dat de armband in december in productie moet gaan. Begin 2017 lopen de eerste mensen er mee over straat.

(App-gebruikers zien een video hier)