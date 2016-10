Video’s: het beste van Eddy Christiani

Foto ANP Kippa Zanger Eddy Christiani overleden.

De maandagavond overleden zanger en gitarist Eddy Christiani zal niet alleen herinnerd worden aan zijn levensliederen in de jaren dertig en veertig. Christiani staat namelijk ook bekend als de eerste artiest in Europa met een elektrische gitaar. In 1939 speelde hij daarmee het zelfgeschreven en instrumentale ’The Windmill’.

Door Leander Mascini - 25-10-2016, 19:59 (Update 25-10-2016, 20:03)

De gitaarsolo is dus een stukje muziekgeschiedenis in Nederland. Jammer genoeg moeten we het doen met een video vol foto’s.

Deze video is ook creatief. Een plaat met het lied ’Daar aan de waterkant’, misschien wel het bekendste nummer van Christiani.

Met het Spaanstalige ’Sucu Sucu’ brak Christiani wereldwijd door. Hij schopte het zelfs - als eerste Nederlander - tot de Amerikaanse Billboard Top 100.

Christiani was ook de eerste Nederlander met een gouden plaat. Die kreeg hij toen hij 30.000 exemplaren verkocht van ’Zeemanshart’.

’Spring maar achterop’ is misschien wel het bekendste nummer van Christiani. Dus tot slot.