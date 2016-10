Oude mobieltjes voor chimpansees [video]

De chimpansees in de opvang van Stichting AAP in Almere zitten er warmpjes bij. Een oproep voor dekens leverde liefst 250 kleden op. Op beelden is te zien hoe aap Fiffy en haar vrienden de dekens gretig in gebruik nemen.

Door Leander Mascini - 26-10-2016, 11:48 (Update 26-10-2016, 11:53)

„De betrokkenheid van het publiek is hartverwarmend”, zegt AAP-directeur David van Gennep. „Mensen zijn spontaan hun zolder opgedoken of inzamelacties in hun omgeving gestart. Er zijn zelfs hobbyclubs speciaal voor Fiffy aan het breien en haken geslagen!”

Oude mobieltjes

Dekens hebben de chimpansees voorlopig genoeg. „Maar we merken dat veel mensen zich alsnog willen inzetten om onze dieren een fijne winter te bezorgen. En dat kan, graag zelfs. Alleen zijn de dieren vanaf nu meer geholpen met oude mobieltjes en lege cartridges.”

Medicijnen

AAP krijgt voor deze recycleproducten een vergoeding die zij rechtstreeks kan gebruiken voor (medische) verzorging van de dieren, zoals extra vitamines en goede wintermaaltijden. „Met drie oude mobieltjes kunnen wij een kleinere aap bijvoorbeeld vijf dagen lang gezond eten geven”, legt Van Gennep uit. Een herbruikbaar mobieltje levert de stichting drie euro op.

Inzamelen

Inzamelenveloppen voor mobiele telefoons en cartridges zijn aan te vragen. AAP heeft inzamelpunten door heel Nederland.