Wat te doen met een uurtje extra?

De klok gaat in de nacht van zaterdag op zondag terug van drie naar twee uur. Dat betekent een uurtje extra. Wat te doen in dat extra uur? De meeste mensen zullen lekker slapen, maar voor sommigen is het een reden om een uurlang stil te zijn. In het kader van de Dag van de Stilte worden allerlei stilte-activiteiten gehouden.

Benedictijnse stiltemeditatie

In Opperdoes wordt een Benedictijnse meditatie gehouden. Hierbij gaan deelnemers een oude tekst bestuderen. Ze concentreren zich op wat het bij hun losmaakt. Dit gebeurt uiteraard allemaal in stilte. Lees hier meer informatie.

Een dag offline

Je hoeft niet per se ergens naar toe te gaan, je kunt ook een dag anders leven. Bijvoorbeeld geen Twitter of Facebook gebruiken. Ga eens een dag iets anders doen en breng hem in stilte door, zo is de boodschap.

Chi Kung

In Leiden wordt er een meditatie gehouden in combinatie met een Chi Kung-oefening. Boodschap van de meditatie is ’zo zijn’. ,,We dragen de meditatie op aan het geluk en welzijn van alle levende wezens op aarde (inclusief jezelf)”, aldus Ria Regnery op de site.

Natuurbeleving

In Bloemendaal wordt er in Nationaal Park Zuid-Kennemerland een excursie door de natuur gehouden. ’Geholpen door aanwijzingen en kleine opdrachten van de gids, ervaren de deelnemers de rijkdom van de natuur: de weidsheid of de beslotenheid van de verschillende landschappen, de zachtheid van mos, de smaak van een zuurbes, het geklop van een specht in de verte.’

Labyrintloop

In Lage Vuursche wordt een zogenoemde Labyrintloop gehouden. Volgens de organisatoren is het lopen van een labyrint als een pelgrimstocht: ’een uiterlijke weg die de reis naar binnen symboliseert. Het labyrint nodigt uit tot een diepe verbinding met jezelf, voor een groter inzicht in wie je bent en wat je ten diepste beweegt. In een labyrint vind je je weg.’

Alle activiteiten per provincie zijn hier te vinden.