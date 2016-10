Grijpen Piraten de macht in IJsland?

Foto ANP/Sander Koning Lid van de Piratenpartij

De Piratenpartij heeft in de Haagse Tweede Kamer nog geen zetel, maar hun IJslandse collega’s staan op het punt historie te schrijven. Volgens de peilingen gaat de partij zaterdag de eerste of tweede partij van het land worden. De Nederlandse afdeling van de Piratenpartij houdt speciale verkiezingsavonden in Delft, Groningen en Amsterdam en doet online verslag.

De Piratenpartij is een internationale beweging met politieke partijen in meer dan zestig landen. In IJsland staan de Piraten voor in de peilingen. Lijsttrekker is activist Birgitta Jónsdóttir. De partij wil onder meer directere vormen van democratie invoeren en de overheidsvoering transparanter willen maken. Als de Piraten de macht krijgen, willen ze klokkenluider Edward Snowden asiel verlenen.

In IJsland heerst veel kritiek op de huidige regering. Dit voorjaar bleek de naam van de vrouw van de voormalige premier Sigmundur David Gunnlaugsson voor te komen in de Panama Papers. Zij beheerde een offshorebedrijf op de Britse Maagdeneilanden. Dat beheerde obligaties van drie IJslandse banken die tijdens de financiële crisis omvielen.

De Nederlandse Piratenpartij-lijsttrekker Ancilla van der Leest is zelf ook in Reykjavik om mee te helpen met de campagne. Zij zal rechtstreeks verslag doen van de gebeurtenissen in IJsland via de live-video-streaming-app Periscope. Deze beelden zullen samen met live uitslagen én videoblogs uit andere landen worden getoond op http://www.piratesforiceland.party.