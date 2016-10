Vijf tips om te overleven op zee

Het is voor veel mensen een nachtmerrie: op je droomvakantie te maken krijgen met schipbreuk. Het overkwam KLM-steward Wilbert van Haneghem. In Indonesië was hij een van de opvarenden van een zinkende boot. Dankzij zijn zogenoemde flight safety-trainingen wist hij 40 uur op zee te overleven. Hoe hij dat deed, legt hij uit in een blog.

Van Haneghem en zijn vriendin maakte in augustus 2014 een vierdaagse boottrip van Lombok naar Komodo. Midden op zee gaat het mis. Het schip maakt water en dreigt te zinken. Er zijn 25 opvarenden, maar in het reddingsbootje passen slechts vier personen. Uiteindelijk dobberen ze veertig uur op het wrak tot ze bij toeval worden gered door vissers.

De vijf tips van Van Haneghem luiden als volgt:

1. Gebruik wat je hebt

2. Blijf kalm

3. Vertrouw op voorbereiding

4. Denk na over plan B. En plan A!

5. Blijf positief

Van Haneghem benadrukt dat het belangrijk is om niet in paniek te raken. Hij en de andere opvarenden wisten te overleven door heel goed na te denken over hun plan en samen te werken. Na veertig uur werden zij gered. Lees hier het blog van de KLM-er.

Wilbert van Haneghem schreef een boek over zijn ervaringen. Dit boek verscheen vrijdag.