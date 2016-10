Petitie moet blinden helpen tv kijken

Foto Friso Leunge

Doven en slechthorenden kunnen via teletekstpagina 888 series beter volgen. Niet alleen dialogen, maar ook andere geluiden worden zo duidelijk. Blinden en slechtzienden kunnen lichaamstaal of kleine gebeurtenissen weer minder goed volgen. Belangenorganisaties willen verandering. Er is een speciale app, maar veel programma’s worden hier niet aangeboden. Een petitie moet helpen.

Door Leander Mascini - 1-11-2016, 13:00 (Update 1-11-2016, 13:00)

Eveline Ferwerda van Vereniging Bartiméus Sonneheerdt, initiatiefnemer van de online petitie: „We vinden het niet eerlijk dat er op onze televisie wél een voorziening is voor doven en slechthorenden en niet voor blinden en slechtzienden. Daarom maken ook wij ons sterk om audiodescriptie op de kaart te krijgen: bij televisieproducenten, omroepbazen en de Nederlandse politiek.”

Eerste doel is om via ikwilaudiodescriptie.nl zoveel mogelijk handtekeningen te verzamelen. Daarna wordt een campagne gestart om politiek en decisionmakers binnen het Nederlandse omroepbestel te motiveren zich ook sterk te maken voor audiodescriptie.

Vanaf dinsdag staat de petitie live en kan iedereen een handtekening zetten op ikwilaudiodescriptie.nl