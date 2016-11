Filekaart met signaalrode A7 en A9

Sta je in de file en sta je niet op de kaart! Het gebeurt wel eens als je in een file staat die niet op de radio wordt omgeroepen.

Afgelopen zaterdag misten er files op onze overzichtskaart met hardnekkige files in de papieren krant. A7 en A9 zijn er nu in signaalrood aan toegevoegd.

Dossier: uit de file

Hoe komen we af van verkeersinfarcten en monsterfiles? Die vraag staat centraal in de serie verhalen die de komende week onder de titel ’Uit de file’ in de krant en op deze website is te lezen.

Lees verder...