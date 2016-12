Amsterdam Arena wordt rood en wit

Het is de grote droom van veel Ajax-supporters: een Amsterdam Arena met stoeltjes in de clubkleuren. De eigenaren van het stadion hebben besloten om te luisteren naar de Amsterdamse achterban. Vanaf januari 2018 zal het stadion rood en wit gekleurd zijn. In etappes worden alle stoeltjes vervangen.

Benieuwd hoe dat eruit komt te zien? Kijk hier naar een video-impressie.