In memoriam: prominente overledenen in 2016

Het is de afgelopen dagen veel gezegd: 2016 heeft veel grote sterren van ons weggenomen. Aan het lijstje met onder meer David Bowie, Leonard Cohen, Prince, Muhammed Ali en Johan Cruijff, werd met kerst George Michael toegevoegd en gisteren Carrie Fisher. Hieronder een uitgebreid overzicht van de prominente overledenen uit 2016.

3 januari: Annie de Reuver (98), zangeres die onder meer zong bij The Ramblers en The Skymasters, had hit met Kijk eens in de poppetjes van mijn ogen, ontdekte Ben Cramer en Pierre Kartner (Vader Abraham)

10 januari: David Bowie (69), Britse popzanger, had talloze hits waaronder Fame, Space Oddity en Golden Years, speelde in films en viel decennialang op door zijn kleding en gedrag

18 januari: Glenn Frey (67), medeoprichter en gitarist van de Eagles, co-auteur en zanger van hits als Take it Easy, Lyin' Eyes en Hotel California, had solohits met The Heat is On en You Belong to the City

28 januari: Paul Kanter (74), een van de oprichters van de Amerikaanse psychedelische rockband Jefferson Airplane, hits waren onder meer Somebody to Love en White Rabbit

31 januari:Terry Wogan (77), Ierse tv-presentator, had talkshow bij de BBC, gaf tientallen jaren commentaar bij Eurovisiesongfestival

4 februari: Maurice White (74), oprichter van Amerikaanse band Earth, Wind & Fire, had grote hits met Boogie Wonderland, September en Fantasy, qua geluid varieerde de groep van R&B en soul tot funk en disco

6 februari: Eddy Wally (83), Belgische zanger, had hit met Chérie, bekend om zijn excentrieke gedrag en uitspraken

9 februari: André van den Heuvel (88), acteur, speelde in toneelstukken van Shakespeare, Vondel en Brecht, was ook te zien in musicals en tv-series, zong met Leen Jongewaard Op een mooie Pinksterdag, won twee keer toneelprijs Louis d’Or

16 februari: Boutros Boutros-Ghali (93), Egyptische secretaris-generaal van de VN (1992-1997), kreeg kritiek op zijn optreden tijdens afscheidingsoorlogen in Joegoslavië en volkerenmoord in Rwanda en Somalië

19 februari: Umberto Eco (84), Italiaanse schrijver, brak internationaal door met De naam van de roos, had ook met De slinger van Foucault een bestseller, was ook taalkundige en filosoof

6 maart: Nancy Reagan (94), echtgenote van Amerikaanse president Ronald Reagan, ze beschermde hem door dik en dun tegen kritiek

8 maart: George Martin (90), producer van The Beatles, werd wel de vijfde Beatle genoemd, werkte ook met Bob Dylan en Elton John, werd in 1996 door Britse koningin geridderd

13 maart: Cees Fasseur (77), historicus en schrijver, bekend door zijn tweedelige biografie over koningin Wilhelmina en zijn boek Juliana & Bernhard, Verhaal van een huwelijk. Daarin beschreef hij de Greet Hofmans-affaire

24 maart: Johan Cruijff (68), topvoetballer, behaalde grote successen als speler (nummer 14) en trainer van Ajax en Barcelona, speelde ook een seizoen bij Feyenoord, kwam 48 keer uit voor Oranje, wordt wereldwijd bewonderd en had een vaak onnavolgbaar taalgebruik: ,,Je gaat het pas zien als je het doorhebt” en ,,Als wij de bal hebben, dan kunnen zij niet scoren”

1 april: Hans-Dietrich Genscher (89), was achttien jaar Duitse minister van Buitenlandse Zaken, werkte mee aan de onderhandelingen over de Duitse eenwording, was ook partijleider van de liberale FDP

3 april: Jules Schelvis (95), oprichter van de Stichting Sobibor, werd in 1943 vanuit Kamp Westerbork op transport gesteld naar vernietigingskamp Sobibor, schreef daar boeken over, initiatiefnemer van oorlogsmonument De Tekens van Westerbork bij Hooghalen

18 april: Cox Habbema (72), actrice, theaterregisseur en directeur van de Stadsschouwburg Amsterdam, speelde in films als De stilte rond Christine M en Dokter Vlimmen en de tv-serie Medisch Centrum West

21 april: Prince (57), Amerikaans popartiest, ook bekend als His Royal Badness, wordt beschouwd als een van de toonaangevende popiconen van de laatste dertig jaar, had hits als When Doves Cry, Let’s Go Crazy en Purple Rain, werkte met Madonna en Candy Dulfer

2 juni: Corry Brokken (83), zangeres, won in 1957 het Eurovisiesongfestival met Net als toen, presenteerde op tv en radio, ging later rechten studeren en werd advocaat en daarna rechter

3 juni: Muhammad Ali (74), Amerikaanse bokslegende, wereldkampioen in het zwaargewicht, beroemd om zijn imposante techniek, trefzekere stoten en zijn gevoel voor entertainment, echte naam was Cassius Clay, leed jarenlang aan ziekte van Parkinson

6 juni: Viktor Kortsnoj (85), Russisch schaakgrootmeester, gezien als beste schaker die nooit de wereldtitel won, speelde vaak tegen Anatoli Karpov, won Hoogovenstoernooi tweemaal

16 juni: Jo Cox (41), Brits parlementslid voor Labour, was rijzende ster binnen de partij, werd in Birstall op straat neergeschoten en -gestoken tijdens de brexit-campagne

21 juni: Henk Hofland (88), columnist, journalist en essayist, verbonden aan de NRC, kreeg de Gouden Ganzeveer en de P.C. Hooftprijs

27 juni: Bud Spencer (86), Italiaanse acteur die eigenlijk Carlo Pedersoli heette, schitterde met Terence Hill in spaghettiwesterns als Vier vuisten de lucht in en Pas op of we slaan erop

2 juli: Elie Wiesel (87), Amerikaans-Joodse schrijver, bekendste boek is Nacht, beschreef ervaringen in concentratiekamp Auschwitz, hoogleraar aan de universiteit van Boston

18 juli: Uri Coronel (69), was tussen 2008 en 2011 voorzitter van Ajax, vertrok omdat hij niet wilde luisteren naar opdrachten van Johan Cruijff, was initiator van de verhuizing van stadion De Meer naar de ArenA

27 juli: Piet de Jong (101), premier van 1967 tot 1971, lid van de KVP die later opging in het CDA, was minister van Defensie, was in de Tweede Wereldoorlog onderzeebootcommandant

16 augustus: Joao Havelange (100), Braziliaan, kwarteeuw voorzitter van wereldvoetbalbond FIFA, was niet van onbesproken gedrag, nam steekpenningen aan, kwam uit op de Olympische Spelen van Berlijn en Helsinki bij zwemmen en waterpolo

23 augustus: Toots Thielemans (93), Belgische mondharmonicaspeler, maakte tunes voor tv-programma’s als Sesamstraat en Baantjer en films als Midnight Cowboy en Turks Fruit, grootste hit was Bluesette, trad op met Ella Fitzgerald, Miles Davis en Benny Goodman

29 augustus: Gene Wilder (83), Amerikaanse acteur, beroemd door Willy Wonka and the Chocolate Factory, werkte veel samen met komiek Richard Pryor en regisseur Mel Brooks

10 september: Marten Fortuyn (73), broer van de in 2002 vermoorde politicus Pim Fortuyn, streed fanatiek voor de nalatenschap van zijn broer

16 september: Edward Albee (88), Amerikaans toneelschrijver, bekend van Who’s Afraid of Virginia Woolf, won driemaal de Pulitzer Prize, bekend om provocerende taal en scherpe humor

28 september: Shimon Peres (93), Israëlisch president en premier, een van de grondleggers van de staat Israël, nam deel aan twaalf kabinetten, kreeg samen met Palestijnse leider Yasser Arafat de Nobelprijs voor de Vrede

10 oktober: Marnix Kappers (73), acteur, presentator van tv-programma Knoop in je zakdoek en ook bekend door zijn rol als neef Herbert in De Familie Knots met Hetty Heyting

13 oktober: Bhumibol Adulyadej (88), koning van Thailand, sinds juni 1946 op de troon en daarmee langstzittende monarch ter wereld

20 oktober: Mieke Telkamp (82), zangeres, bekend van de hit Waarheen, waarvoor, een lied dat nog steeds te horen is op uitvaarten, panellid in tv-shows

21 oktober: Frans Jozef van der Heijden (78), CDA-politicus, lid Tweede Kamer, gemeenteraad Rotterdam en Provinciale Staten van Zuid-Holland, pleegde tegelijk met echtgenote zelfmoord en liet daarover statement opnemen in het AD

24 oktober: Eddy Christiani (98), gitarist en zanger van liedjes als Zonnig Madeira, Spring maar achterop en Daar bij de waterkant, won Gouden Harp en Edison Oeuvreprijs

2 november: Oleg Popov (86), wereldberoemde Russische clown, trad geregeld op in ons land

7 november: Janet Reno (78), eerste vrouwelijke minister van Justitie in de Verenigde Staten in regering-Clinton (1993-2001)

7 november: Leonard Cohen (82), Canadese dichter, componist en zanger, tientallen jaren succesvol, scoorde hits met Suzanne, Hallelujah en So Long Marianne

11 november: Robert Vaughn (83), Amerikaanse acteur, bekend van tv-serie U.N.C.L.E., speelde in meer dan 150 films waaronder The Ten Commandments en Superman III

23 november: Andrew Sachs (86), Duits-Britse acteur, bekend van zijn rol als Spaanse ober Manuel in tv-serie Fawlty Towers met John Cleese, had rollen in tientallen tv-series en films

25 november: David Hamilton (83), Britse fotograaf, werkte voor talloze modebladen zoals Elle en Vogue, beroemd door portretten van schaars geklede jonge vrouwen en meisjes in een romantische soft-focusstijl

25 november: Fidel Castro (90), Cubaanse leider, bekend als ‘el comandante’, was onbetwiste leider van Cuba van 1959 tot 2006, overleefde talloze moordpogingen en trotseerde tegenwerking van de Verenigde Staten

8 december: Joop Braakhekke (75), kok en tv-persoonlijkheid, bekend van tv-serie Kookgek en kookboekenreeks, bij fijnproevers bekend als restauranthouder Le Garage in Amsterdam

8 december: John Glenn (95), astronaut, in 1962 eerste Amerikaan die in een baan om de aarde kwam, van 1974 tot 1999 lid van de Senaat en in 1998 oudste mens ooit in de ruimte

8 december: Peter van Straaten (81), illustrator, tekende voor Vrij Nederland, Het Parool en de Volkskrant, vooral bekend van zijn politieke prenten, cartoons en erotische tekeningen

18 december: Zsa Zsa Gabor (99), Amerikaanse actrice, speelde in tientallen films en televisieseries, de in Hongarije geboren actrice kreeg ook veel bekendheid door haar flamboyante levensstijl, Gabor trouwde in totaal negen keer

24 december: Rick Parfitt (68), gitarist van de Engelse groep Status Quo, was een veteraan van de in 1967 opgerichte popgroep die talloze hits had als Roll Over Lay Down en Whatever You Want

25 december: George Michael (53), Britse zanger die, samen met Andrew Ridgeley, grote bekendheid verwierf als het duo Wham!, scoorde hij een van de grootste kerstnummers aller tijden, Last Christmas, ging daarna verder als soloartiest, verkocht in dertig jaar meer dan 100 miljoen albums, scoorde ruim twintig nummer 1-hits

27 december: Carrie Fisher (60), werd bij het grote publiek bekend toen ze in de huid van Princess Leia kroop in de oorspronkelijke Star Wars-trilogie, haar doorbraak in Hollywood beleefde ze in 1975 met een grote rol in de komedie Shampoo.