Blinden openen zienden de ogen met PuntgaafNL

Met de actie Puntgaaf Nederland openen blinden en slechtzienden de ogen van Nederlanders die geen visuele beperking hebben. En dat allemaal op 4 januari: Wereldbrailledag.

Door internetredactie - 3-1-2017, 15:58 (Update 3-1-2017, 15:58)

Puntgaaf draait op sociale media de rollen om: kranten in brailleschrift, verkeersborden in braille, etc. Op 4 januari wordt wereldwijd aandacht geschonken aan het belang van het brailleschrift.

Dit schrift werd ontwikkeld door de Fransman Louis Braille (1809-1852). Hij verloor zelf zijn zicht toen hij zichzelf op 3-jarige leeftijd met een priem in een oog stak. Door de infectie hierna verloor hij ook het zicht in zijn andere oog. Toen hij tien jaar was leerde hij over het ’nachtschrift’ waarmee in het leger ’s nachts boodschappen werde verstuurd op basis van een code in relief. Het werd de basis voor het brailleschrift.

Met PuntgaafNL stort de Stichting Dedicon (die streeft naar gelijke kansen voor mensen met een leesbeperking) zich op de sociale media. Op Facebook, Instagram en Twitter komen talloze voorbeelden voorbij van brailleschrift verwerkt in het dagelijks leven. Dus zien we nu al foto’s van Matthijs van Nieuwkerk voor het DWDD-logo in braille, verkeersborden in puntgaaf schrift, verpakkingen in supermarkten met braille en vertrektijdenborden bij de NS in stipjes.

PuntgaafNL opent op deze manier de ogen van Nederlanders die geen visuele hinder ondervinden. En vraagt zo aandacht voor een probleem dat velen niet ’zien’, tot ze ermee geconfronteerd worden.

In dit artikel een aantal voorbeelden, video’s en berichten via sociale media.

Puntgaaf geschrevn in brailleschrift

Zie de accounts van PuntgaafNL op Facebook , Instagram , Twitter. Heb je zelf een goed idee? Voeg die toe aan sociale media via #Puntgaaf of #wereldbrailledag.