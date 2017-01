2017 wordt positief met hulp van app [video]

Is een van de goede voornemens om in 2017 positief en gelukkig te blijven? Dan is er hoop. De drie maanden geleden gelanceerde app ’HappyWeWork’ heeft namelijk al bijna 11.500 mensen gelukkiger gemaakt. De app richt zich op positieve momenten en het met elkaar delen van deze gebeurtenissen.

Door Leander Mascini - 5-1-2017, 6:00 (Update 5-1-2017, 6:00)

De HWW-app deelt individuele geluksmomenten ’real time’ via de mobiele telefoon. Managers en medewerkers worden hierdoor vanzelf gewezen op de ’leuke’ momenten op kantoor. Volgens de ontwikkelaars van de app creëert het brein hierdoor een vooruitgang van wel 30 procent op de gebieden creativiteit, productiviteit en gezondheid.’

Zelf proberen? Download de app hier voor Apple en Android.

Bekijk hier een video: