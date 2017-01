De gangen van Trump nagaan in een oogopslag

Net voor de inauguratie van Donald Trump als president, aanstaande 20 januari, is een database gelanceerd waar alle, maar dan ook álle online terug te vinden uitingen van de aanstaande president in staan.

Door internetredactie - 8-1-2017, 14:24 (Update 8-1-2017, 14:24)

Trumps campagnebeloftes, (social) media-uitingen, gepubliceerde berichten op zijn eigen site en video’s van zijn toespraken zijn verzameld op de site ’Factbase’.

Een opvallend instrument nu tijdens de presidentsverkiezingen veel ophef ontstond over ’nepnieuws’. Uniek aan de database is dat niets is geïnterpreteerd, maar enkel weergegeven zoals het ooit verscheen, uiteraard compleet met bronvermelding.

Ondanks dat al meer dan zevenhonderd speeches, 520 uur videomateriaal en meer dan 2,45 miljoen woorden in het online naslagwerk staan, kun je makkelijk te weten komen wat hij over welk onderwerp heeft gezegd.

Zoek bij voorbeeld op ’Hillary’, ’immigration’, ’build the wall’ of ’Obamacare’ en een overzichtelijke verzameling verschijnt, inclusief gewiste tweets.

Factbase test het concept nu bij de gekozen president. De bedoeling is om het optreden van meer wereldleiders en andere betekenisvolle mensen op deze manier bloot te leggen.

Het idee is overigens niet helemaal nieuw. Zo bestond er al een ’Trudeau-meter’ die de gangen van de Canadese premier Justin Trudeau naging.

Ook de site ’Countable’ houdt op soortgelijke wijze de laatste ontwikkelingen rond nieuw beleid en politieke personen bij.