Nepveteranen ontmaskerd op straat [video]

Je voordoen als een veteraan, zodat je aanzien krijgt op straat, kortingen krijgt in winkels en geld krijgt van voorbijgangers. Dat verzin je toch niet? In Amerika gebeurt het op grote schaal. Echte veteranen pikken dat niet en proberen de ‘nepveteranen’ te ontmaskeren. Dat levert vermakelijke video’s op.

Door Internetredactie - 16-1-2017, 17:00 (Update 16-1-2017, 17:00)

Het is de missie van de organisatie ’Guardian of Valor’ om de mensen die onterecht strijken met de eer te ontmaskeren. Nepperds worden op de ’Hall of Shame’ op de speciale website aan de schandpaal genageld. Met foto’s én namen.

Met scherpe vragen proberen echte militairen en veteranen en ook burgers erachter te komen of de in uniform geklede mensen wel echt veteranen zijn.

Ze vragen waar ze hebben gediend, stellen vragen die alleen militairen kunnen beantwoorden en checken of het uniform wel echt is.



Het gaat er bij bovenstaande filmpjes nog vrij netjes aan toe, als je ze vergelijkt met de volgende beelden. Soms lopen confrontaties helemaal uit de hand...

Bekijk ook deze nieuwsuitzending over stolen valor.

Op deze Facebook-pagina krijgt de ’Guardian of Valor’ steun van ruim een half miljoen mensen. Volg de pagina voor de laatste stolen valor-incidenten.