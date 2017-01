Man verovert internet met breiwerk

De meeste toeristen kopen een leuk souvenirtje op de plek waar ze op bezoek zijn. Sam Barsky doet het anders: hij breidt een trui met een afbeelding van de omgeving en gaat er vervolgens op die plek mee op de foto.

Door Internet redactie - 23-1-2017, 7:00 (Update 23-1-2017, 7:00)

Zijn creaties zijn een regelrechte hit op internet. Op Facebook heeft Barsky inmiddels meer dan 33.000 likes. „Ik zie in alles een potentiële trui,” zegt de Amerikaan uit Baltimore tegen Business Insider.

Barsky leerde breien in 1999. Het ging hem snel goed af, dus zocht hij een nieuwe uitdaging. Die vond hij in het breien van natuurscenes. „Dat was een succes. Sinsdien is het mijn leven.” Barsky doet ongeveer een maand over een trui. De hoogtepunten uit zijn collectie zijn hieronder te bekijken. Meer foto’s zijn te zien op de Facebookpagina Artistic Knitting of Sam Barsky.