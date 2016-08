Eetvouchers waardeloos

Speelgoedwapens verbieden

De politie begint een campagne om jongeren te waarschuwen niet met namaakwapens op straat te lopen. Immers, voor je het weet wordt je aangezien voor een overvaller of terrorist met een echt echt wapen en trekt de politie ook het wapen. In het slechtste geval wordt de jongere neer- of doodgeschoten. Maar waarschuwen klinkt leuk, het is beter om dergelijke speelgoedwapens te verbieden. Gewoon niet meer produceren en verkopen in Europa. Er is genoeg ander speelgoed voor kinderen.