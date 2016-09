Echofoon-oon-oon

Joke Groenland wordt tureluurs van het mobieltje dat ze in oktober voor haar verjaardag kreeg en dat gekocht was in de KPN-winkel.

In het toestel zit een echo die gesprekken voeren heel moeizaam maakt. Ze moet er een, twee, drie, vier keer mee terug en is hem tot haar ergernis telkens wekenlang kwijt. Desondanks lukt het de techneuten niet om van de echo af te komen. Bij de vijfde reparatie verlangt ze een nieuw toestel, maar na het inleveren van de oude hoort ze niks mee en vraagt onze hulp. Op ons verzoek of dit niet anders kan, belooft KPN dat ze direct een nieuw toestel krijgt, zonder echo.