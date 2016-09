Juf in de pan. Of niet? Of wel?

Murphy krijgt de schuld als de boekbestelling van Paul van Lith in het honderd loopt. Maar gelukkig kent dit verhaaltje een happy end.

Door Ed Brouwer - 11-9-2016, 10:18 (Update 11-9-2016, 10:18)

Voor zijn kleindochter Anne die een maand later jarig is zoekt hij in de boekhandels tevergeefs naar het boekje ’Juf in de pan’ van Corien Oranje. Nergens te krijgen, maar gelukkig meldt uitgeverij Insideout op zijn website een voorraad. Van Lith bestelt en betaalt en wacht. En wacht. Geen boek. Als hij belt krijgt hij telkens een bandje en...