Onze complimentenrubriek

Schouderklopjes van consumenten voor puike service.

Pauw Caravans

Pauw Caravans in Heerhugowaard krijgt een groot compliment van Jaap en Nan van Etten uit Bergen. Tijdens hun vakantie kregen ze tot twee keer toe problemen met de remlichten van de caravan. Voor veel geld hadden garages het uiteindelijk nog niet verholpen. Weer thuis naar Pauw die zag dat het een kleinigheid was en bovendien de gemaakte kosten riant vergoedde.

Fietswarenhuis

Lenie Boere uit Voorhout is lovend over Fietsenwarenhuis in Voorhout. Onlangs kreeg ze aan het eind van een zaterdagmiddag een klapband. Schrikken want ze zou op maandag op fietsvakantie gaan. Maar hoera, de medewerkers stelden hun weekend eventjes voor haar uit en legden er twee nieuwe banden om. Zo kon ze toch lekker naar de Limburgse heuvels.

Wijdeman

Ton Putter uit Alkmaar meldt ’een super staaltje excellente service’. Hij had vorig jaar maart bij Wijdeman in Alkmaar een paar Van Bommels gekocht, zoals gebruikelijk. Maar van dit paar kreeg hij pijnlijke voeten, daarom droeg hij ze nooit. Na anderhalf jaar uitstellen ging hij er toch mee terug. In overleg met de fabrikant mocht hij alsnog nieuwe schoenen uitzoeken.

Specsavers

Specsavers in Huizen krijgt een welverdiende schouderklop van Pietje Kos-Engel uit Huizen. Ze had in april een bril gekocht die achteraf niet lekker zat. Ettelijke bezoekjes aan de winkel later, waarbij het personeel steeds zijn uiterste best deed de bril aan haar wensen aan te passen, wat niet lukte, kreeg ze een nieuw montuur en werden de glazen overgezet.

De Oosteinde

Bij het opruimen van oude verjaardagskaarten stuitte Marianne van der Meiden uit Heemstede op een nog gesloten envelop: een cadeaubon uit 2012 van tuincentrum De Oosteinde. Dat hij al vier jaar oude was, bleek bij het inleveren helemaal geen probleem te zijn. ,,Ik behoefde deze zelfs niet in één keer te besteden. Wat een uitstekende service.