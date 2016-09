Consumentenbond: 'Gesjoemel met voedsel hardnekkig'

Lammetje... Foto: Marcel van den Bergh

Uit onderzoek van de Consumentenbond blijkt dat er drie jaar na de paardenvleesaffaire nog steeds veel problemen zijn met de echtheid van levensmiddelen. De bond onderzocht ruim 150 fraudegevoelige producten en 1 op de 5 keer was het product niet wat het zou moeten zijn.

Door Ombudsredactie - 27-9-2016, 9:20 (Update 27-9-2016, 9:20)

De Consumentenbond stelde afwijkingen vast bij manukahoning (50%), lamsvlees (47%), extra vergine olijfolie (31%), oregano (11%) en kabeljauw (3%). Voor het lamsvlees onderzoek werden 10 lamscurries, 10 porties lamsgehakt en 10 keer lamsshoarma of –kebab gekocht en in 14 van de 30 gevallen bleek het niet om puur lamsvlees te gaan. 6 keer zat er geen spoortje lamsvlees in, maar in plaats daarvan rund of kalkoen. In 8 andere porties zat wel wat lam, maar ook tenminste 40% ander vlees.

Bart Combée, directeur Consumentenbond: ,,Het is toch te gek voor woorden dat je lamsvlees bestelt, maar iets krijgt wat geen lamsvlees bevat. Of dat je oregano denkt te kopen en vervolgens vooral olijvenblaadjes over je eten strooit. Of je koopt extra vergine olijfolie of manukahoning, maar wordt afgescheept met producten van veel mindere kwaliteit. Ons onderzoek toont aan dat er nog volop werk aan de winkel is voor de levensmiddelensector en de overheid om voedselfraude te voorkomen en producten waarmee gesjoemeld is uit de schappen te houden."

In 2013 presenteerde de Consumentenbond zeven maatregelen tegen voedselfraude. Combée: ,,Enkele daarvan zijn opgevolgd, maar er valt nog veel te verbeteren. Wij blijven pleiten voor bijvoorbeeld verplichte checks op authenticiteit en een meldplicht voor supermarkten en fabrikanten als zij afwijkingen constateren."

Naast het laboratoriumonderzoek vroeg de Consumentenbond ook ruim 1000 consumenten naar hun mening over voedselfraude. Tweederde van de ondervraagden geeft aan zich zorgen te maken over voedselfraude. Consumenten geven verder aan dat betere en frequentere controles in combinatie met strengere regelgeving kunnen helpen bij het aanpakken van voedselfraude.