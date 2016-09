Webwinkels beboet voor overtreden regels terugbetaling

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft een boete opgelegd van 500.000 euro aan webwinkel-eigenaar T.O.M. bv en haar twee directeuren voor het overtreden van de regels voor terugbetaling bij annulering van bestellingen.

Door Ombudsredactie - 27-9-2016, 10:45 (Update 27-9-2016, 11:02)

T.O.M. bv verkoopt o.a. fietsen, sportkleding en sportaccessoires via zijn webwinkels internet-bikes.com, internet-toys.com, internet-sportclubs.com, internet-sportandcasuals.com, giga-bikes.nl, quality-shops.nl en twm-bv.com.

Via ConsuWijzer en onderzoek van de Consumentenbond kreeg ACM ernstige signalen. Consumenten die hun bestelling annuleerden kregen hun geld niet terug tenzij zij daar zelf op aandrongen. Hiermee overtraden de webwinkels verschillende regels die consumenten beschermen bij online aankopen.

Henk Don, bestuurslid van de ACM: ,,Het is belangrijk dat consumenten met vertrouwen online hun aankopen kunnen doen en zonder problemen kunnen annuleren en hun geld terug krijgen. ACM treedt op tegen webwinkels die zich niet aan deze regels houden. Zij schaden het consumentenvertrouwen.”

Annulering

Om consumenten die online aankopen doen de kans te geven zich goed te oriënteren, geldt het recht op annulering: binnen 14 dagen na de dag van ontvangst van de aankoop mag de consument zonder opgave van redenen annuleren. De webwinkel moet de consument het volledige aankoopbedrag plus de eventueel betaalde verzendkosten binnen 14 dagen terugbetalen. De webwinkel moet terugbetalen met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de consument heeft betaald. Terugbetaling met een tegoedbon mag dus alleen als de consument zelf ook met een tegoedbon heeft betaald.

Bewuste overtreding

T.O.M. bv, de eigenaar van de webwinkels, overtrad deze regels bewust. De werkwijze die het bedrijf voor zijn webwinkels standaard hanteerde was, dat het niet vanzelf tot uitbetaling overging als de consument rechtsgeldig zijn aankoop had geannuleerd. Naar eigen zeggen omdat de consument zijn bankrekeningnummer niet had vermeld op het retourformulier. Wanneer de consument zelf aan de bel trok waar zijn geld bleef, kreeg hij terugbetaald in de vorm van een waardebon. Alleen consumenten die daarmee geen genoegen namen, kregen uiteindelijk het aankoopbedrag in geld terugbetaald. Maar dat gebeurde dan niet binnen de gestelde termijn.

Ook werden de bezorgkosten vaak niet terugbetaald. Het bedrijf zette de consument op het verkeerde been door onjuiste en misleidende informatie te verstrekken over hun recht op geld terug bij annulering. Zo kregen consumenten te horen dat zij hun retourzending niet volgens de juiste procedure hadden aangeboden of dat deze niet kon worden verwerkt omdat de consument op het retourformulier zijn bankrekeningnummer niet had vermeld.

Optreden

ACM heeft eerder aangekondigd te gaan optreden tegen webwinkels die consumenten niet, onvolledig of niet op tijd terugbetalen. Er zijn meer webwinkels die ACM in dit kader in het vizier heeft. Dit is de eerste zaak waarin ACM hiervoor een boete oplegt. ACM heeft T.O.M. bv boetes opgelegd van in totaal 500.000 euro De twee leidinggevenden zijn ieder voor een deel van het bedrag, 125.000 euro per persoon, hoofdelijk aansprakelijk.