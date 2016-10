Autoschadesoms beterniet claimen

Illustratie: Marc de Boer

Autoschade claimen bij je verzekeringsmaatschappij is voor de korte termijn prettig. Maar vanwege dreigend verlies van schadevrije jaren en een hogere premie kun je in sommige situaties maar beter de schade zelf betalen. Twee praktijkvoorbeelden waar we lezers die dat te laat door hadden alsnog hebben kunnen helpen.

Door Ed Brouwer - 10-10-2016, 10:11 (Update 10-10-2016, 10:11)

Allereerst de 21-jarige Tim Schuiveling die met zijn eerste auto’tje, een bejaarde Fiat Seicento, achterop een andere auto rijdt. Gelukkig niemand gewond, wel schade die de verzekering betaalt. Dat pakt voor hemzelf duur uit,...