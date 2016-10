ACM roept consumenten op hun online privacy te beschermen

Consumenten zeggen het belangrijk te vinden dat hun privacy ook online wordt gerespecteerd. Maar in de praktijk blijken zij vaak weinig te ondermen om hun persoonlijke gegevens, zoals hun surfgedrag of telefonische contacten, te beschermen. De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft de afgelopen periode de bedrijven achter de honderd populairste websites waar nodig opgedragen hun cookiebeleid aan te passen.

Via ConsuWijzer roept ACM consumenten op in actie te komen voor hun online privacy. ACM sluit hiermee aan op de brede campagne Alert online. Henk Don, bestuurslid ACM: „Veel consumenten weten niet dat zij met een paar eenvoudige aanpassingen hun online privacy sterk kunnen vergroten. Wij roepen consumenten op om in actie te komen. We hopen te bereiken dat consumenten dit ook echt gaan doen.”

Wat doet ACM?

ACM heeft bij de bedrijven achter de honderd populairste websites gecontroleerd of zij bezoekers van hun websites informeren en om toestemming vragen voordat zij cookies plaatsten. Vrijwel geen van de aangesproken bedrijven deed dit op dat moment op een correcte en duidelijke manier. Het resultaat van het optreden van ACM is dat de grootste websites hun bezoekers nu beter informeren en vooraf toestemming vragen voor het plaatsen of uitlezen van cookies. Sommige websites bieden bezoekers echter geen keuze om wel of geen cookies te accepteren. Je krijgt er alleen toegang als je de cookies accepteert. Wel kun je andere maatregelen nemen om je online privacy te beschermen als je door zo’n cookiemuur ’gedwongen’ wordt cookies te accepteren. ConsuWijzer geeft hier tips voor.

Wat kun je als consument zelf doen?

Veel diensten en apps op internet zijn gratis. Consumenten ’betalen’ onbewust voor de dienst of de app door het delen van hun persoonlijke gegevens. Bedrijven bouwen persoonlijke profielen op aan de hand van deze gegevens, zodat zij consumenten gericht kunnen benaderen met bijvoorbeeld advertenties. Als consument kun je niet altijd zien bij wie je persoonlijke gegevens terecht komen en wat daar vervolgens mee gebeurt. Je weet dus niet hoeveel je eigenlijk ’betaalt’ voor het gebruik van de app of de website. Dat je gericht advertenties ontvangt voor vakanties naar Amerika als je daar eerder naar hebt gezocht, verbaast je waarschijnlijk niet. Maar als op sociale media iemand als vriend wordt gesuggereerd die je alleen in de wachtkamer van de dokter hebt gezien, kan dat een onaangename verrassing zijn. Lees op ConsuWijzer wat je kunt doen, bijvoorbeeld: wis regelmatig je browsergeschiedenis en cookies;

Zet ’locatievoorzieningen’ uit. Doe dit ook bij de instellingen van je apps. Zet bij apps ook ’deel mijn informatie’ uit.