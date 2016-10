Apart verkoopgesprek

Heeft Hans Babeliowsky nu een jaarabonnement op De Volkskrant afgesloten of toch alleen toegestemd in de bezorging van twee losse nummers?

Door Ed Brouwer - 15-10-2016, 12:38 (Update 15-10-2016, 12:38)

Op straat in Haarlem spreekt een colporteur hem aan. Naast onze krant ook nog een abonnement op De Volkskrant nemen, dat wil de 90-jarige Santpoorter niet. Maar het is zo’n aardige knul, dat Babeliowsky hem wil plezieren en toestemt in het bezorgen van twee kranten voor acht euro op de eerste zaterdagen van september. Al de volgende dag belt De Volkskrant...