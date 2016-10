Bezorger TomTom de weg kwijt

De pakketbezorger die bij Richard van der Kuijl een TomTom moet bezorgen, is even de weg kwijt.

Door Ed Brouwer - 15-10-2016, 17:44 (Update 15-10-2016, 17:44)

Als klant van ING Bank bestelt Van der Kuijl in de rentepuntenwinkel een TomTom. Hij krijgt een track&trace-code en ziet twee dagen later dat het pakje is afgeleverd. Maar niet bij hem! De bezorger heeft het per ongeluk iemand anders in de handen gedrukt. Hij geeft het toe - stom, stom - en zal het terughalen. Dat lukt niet, ook niet als zijn leidinggevende en...