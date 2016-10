Complimenten van consumenten

Schouderklopjes voor puike service.

Praxis Hoorn

Kim van Lieshout uit Enkhuizen geeft Praxis Hoorn een pluim. Via klantenservice had zij een klacht doorgegeven over scheuren in de planken van hun net aangeschafte tuintafel. Binnen drie minuten belde een medewerker. De klacht kwam vaker voor. „We mochten een nieuwe tuintafel uitzoeken. De oude werd opgehaald en de nieuwe bezorgd. Topservice.”

Coulissen Enter

Voor Coulisse lamellen in Enter geeft Hans van Engelsdorp Gastelaars uit Almere een pluim door. Hij bewoont een huis waar een raam in zit van 3.50 bij 60 centimeter met lamellen ervoor waarvoor er eentje omlaag was gekomen vanwege een gebroken runner. Op goed geluk werd Coulisse gebeld die gratis nieuwe runners opstuurde. Probleem verholpen.

Harvink IJsselstrein

Haarlemmer Martin Pieters had een mooie ervaring met meubelfabriek Harvink in IJsselstein. Doordat hij onlangs met stoel en al viel, was een stalen poot verbogen. De leverancier bestond na veertien jaar niet meer, daarom probeerde Pieters de fabriek. Hij kon meteen langskomen, de poot werd rechtgezet en hij kreeg een zak vloerdopjes mee. „Hulde.”

YourFix Schagen

YourFix in Schagen krijgt alle lof van Be ten Hove uit Schagen voor hun hulpvaardigheid. Ze had bij Belcompany een Samsung tablet gekocht dat alleen Chinees verstond. De belwinkel verwees haar helemaal naar Purmerend, Samsung zelf ook. Maar gelukkig zit in Schagen YourFix die haar in no time uit de nood hielp en gratis het hele startmenu met haar doorliep.

Ziggo

Tinka Persoon uit Sassenheim mailt haar waardering voor Ziggo. De telefoons en het internet van haar ouders in Voorhout waren offline en konden niet worden gebruikt. Mevrouw Persoon belde Ziggo die het probleem adequaat oppakte en meteen haar ouders belde. „Al binnen vier minuten had ik een hele blije moeder aan de telefoon. Service hoor!”

Uw compliment?

Heeft u ook een compliment? Mail het naar ombudsman@hollandmediacombinatie.nl en vergeet niet uw naam en woonplaats te vermelden.