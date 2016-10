Kosten van stadswarmte lijken hoog

illustratie pieter hogenbirk

Zo nu en dan duiken er berichten op over stadsverwarming. Een mooi idee om restwarmte van industrie opnieuw te gebruiken voor het verwarmen van huizen. Maar de praktijk is weerbarstiger dan het idee. Ondanks de Warmtewet, die in 2014 in het leven is geroepen, is er nog steeds veel gedoe over met name de kosten die afnemers moeten betalen. De maandafrekening is vaak hoger dan bij een reguliere, particuliere aansluiting.

Door Durk Geertsma - 16-10-2016, 10:08 (Update 16-10-2016, 10:08)

Eerst maar even wat uitleg: in Nederland hebben ongeveer 600.000 mensen stadsverwarming...