Op de lijst van domoren

Mensen die in het verleden slachtoffer zijn geweest van acquisitiefraude, lopen grote kans dat criminelen hen nu opnieuw benaderen.

De Fraudehelpdesk krijgt meldingen van ondernemers die er vroeger ingetuind zijn en nu kennelijk op een ’suckerlist’ staan, een lijst van domoren. De meldingen die de Fraudehelpdesk krijgt zijn van mensen die in 2009 zijn opgelicht. Ze waren toen akkoord gegaan met vermelding op een dubieuze bedrijven-website maar pakten hun verlies. Nu worden ze opnieuw benaderd over een nog openstaande factuur voor drie jaar vermelding. Als bewijs dient een contract met hun eigen, gekopieerde handtekening uit 2009.

Niet betalen, is het advies van de Fraudehelpdesk. Het is aan het advertentiebureau om te bewijzen dat iemand goed is voorgelicht.