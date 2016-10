Lockpickers

Heeft u behoefte aan goed nieuws? Hier dan: er wordt in ons land steeds minder ingebroken - vorig jaar negen procent minder dan in 2014, aldus het CBS. Een beduidende teruggang waar wel een prijskaartje aan hangt. Miljoenen en miljoenen hebben we al geïnvesteerd in beter hang- en sluitwerk, in dievenklauwen, anti-inbraakstrips, bijzetsloten, deurspionnen, barrièrestangen en camera’s. Zo proberen we inbrekers een stap voor te blijven.

Door Ed Brouwer - 23-10-2016, 14:13 (Update 23-10-2016, 14:13)

Waarschuwverhalen over inbraakpreventie worden nog altijd geïllustreerd met in scene gezette foto’tjes van een inbreker met...