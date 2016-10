Eerst sprookjes, dan slapen

Wanneer de 16-jarige Nick Vlaar van zijn bijbaantje eindelijk de boxspring kan kopen die hij al zo lang wil, zal hij eerst heel wat sprookjes moeten aanhoren, voordat hij dat bed kan induiken.

Door Ed Brouwer - 23-10-2016, 14:17 (Update 23-10-2016, 14:17)

Half juli 2015 koopt hij bij Boxspring Alkmaar in Heerhugowaard een bed dat weken later dan afgesproken wordt gebracht en ook nog eens het verkeerde bed is. Niet 2.10 meter lang maar slechts 2.00 meter. Twee maanden later wordt het omgeruild, weer voor een verkeerd bed. Opnieuw tekort én...