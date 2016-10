Complimenten voor puike service

Van der Valk Goes

Mariska Huiberts & Andries de Weerd uit Schagen prijzen de klantvriendelijkheid van het Van der Valk Hotel Goes. Na een overnachting was er een vestje blijven liggen. Ophalen is geen optie en ze nemen hun verlies. Vier weken later belt het hotel dat het vest daar nog altijd is. Zij stoppen het dan in een grote envelop en sturen het op kosten van het hotel toe.

Meijer Tegels

René en Nina Bravenboer uit Haarlem kloppen zelfs na tien jaar niet tevergeefs aan bij Meijer Tegels & Sanitair in Nieuw Vennep waar destijds het badkamersanitair was gekocht. Nu was de bevestiging van de closetbril gebroken en niet op internet na te bestellen. Ze belden Meijer, stuurden op verzoek foto’s en kregen later gratis de bevestigingsset thuisgestuurd.

Specsavers R’dam

Pijnlijk, Ank Olsthoorn uit Beverwijk loopt in de Kunsthal in Rotterdam hard tegen een glazen schuifdeur waarvan zij dacht dat die open stond. Een poot van haar bril brak zelfs af. Zij naar Specsavers op de Lijnbaan in Rotterdam. De poot was niet te redden, maar de opticien had zo’n zelfde montuur, zette haar glazen over en hoefde er niks voor te hebben.

Knoop Velp

De firma Knoop in Velp krijgt een compliment van Atie van der Klis uit Nederhorst den Berg. ,,Speciaal Mariska Knoop. Zij staan altijd klaar met een oplossing.” Haar hond Djara heeft al verschillende opblaasbare hondenkussens van Happy House versleten, ze gaan gauw stuk. Wanneer zij ermee teruggaat, krijgt ze telkens zonder gedoe en kosteloos een nieuwe.

Perry Sport Zaandam

Van de Tenson sandalen die Theo Zondag uit Koog aan de Zaan had gekocht bij Perry Sport in Zaandam had hij amper drie maanden plezier, toen was het klittenband uitgewerkt. Zondag terug naar de winkel waar hij heel prettig wordt geholpen en te horen krijgt dat hij een paar nieuwe sandalen mag uitzoeken. ,,Goede service. Ik wens hen toe dat ze blijven bestaan.”

