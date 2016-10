Boete voor vijf webwinkels

ACM heeft boetes opgelegd aan vijf webwinkels in de modebranche omdat zij consumenten op hun website niet goed informeerden over de regels voor het annuleren van hun aankoop.

Door Ombudsredactie - 25-10-2016, 10:29 (Update 25-10-2016, 10:29)

Bever krijgt een boete van 198.000 euro, Coolcat 220.000 euro, Shoebaloo 72.000 euro, de eigenares van Kiesdejuistesportbh.nl (nu: bhsupport.nl) 50.000 euro en ook de voormalig eigenares van Hipvoordeheb krijgt een boete van 50.000 euro.

Volgens de ACM wisten consumenten niet waar ze recht op hadden, zoals dat het volledige aankoopbedrag, inclusief bezorgkosten, tijdig moet worden terugbetaald. Bever en Coolcat betaalden de bezorgkosten niet of niet altijd terug, wat wel moet. Henk Don, bestuurslid ACM: „Webwinkels moeten de rechten van consumenten respecteren als zij binnen de bedenktijd van hun aankoop afzien. Doen zij dat niet, dan overtreden zij de basisregels voor webwinkels. Dat is slecht voor het vertrouwen van consumenten online. Maar het is ook slecht voor webwinkels die zich wel aan de regels houden. Daarom treden wij hiertegen op.”

Webwinkels moeten consumenten op hun website duidelijk informeren over de wettelijke regels rondom de annulering van hun aankoop. Dit moeten zij doen op een goed vindbare plek, bijvoorbeeld onder de link ’retourneren’. Het opnemen van deze informatie onder een link als ’klantenservice’, ’veel gestelde vragen’ of ’algemene voorwaarden’ is niet voldoende.

De consument heeft recht op volledige terugbetaling van alle kosten die hij heeft gemaakt om de bestelling geleverd te krijgen. Dit betekent dat hij ook de bezorgkosten of andere bijkomende kosten die hij heeft betaald terug moet krijgen als hij de bestelling in zijn geheel annuleert.

Het recht om de aankoop te annuleren mag niet worden beperkt om andere redenen dan de wettelijke. Ook artikelen in de uitverkoop en gepaste kleding mag de consument terugsturen. De consument heeft na de dag van ontvangst van het product 14 dagen bedenktijd. Vanaf het moment van annulering moet hij de aankoop binnen 14 dagen terugsturen. De webwinkel moet het bedrag binnen 14 dagen na het bericht van de annulering terugbetalen.

De webwinkel mag alleen terugbetalen met een tegoedbon als de consument hiermee heeft ingestemd of zelf met een tegoedbon heeft betaald. Dit geldt ook voor online aankopen in de uitverkoop.