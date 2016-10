Onveilige rolgordijnen en jaloezieën verboden

Foto: NVWA

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) waarschuwt er voor dat veel rolgordijnen en jaloezieën onveilig zijn voor jonge kinderen.

Van de 23 onderzochte rolgordijnen, lamellen en jaloezieën zijn er zeven niet veilig. Drie beschikken niet over een veiligheidsmechanisme dat voorkomt dat een kind zich ophangt aan de bedieningskoorden. In vier gevallen waren de koorden te lang. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft de verkoop van deze zeven producten verboden. Op www.nvwa.nl staat een lijst met de onderzochte merken en artikelnummers van raambekleding die consumenten kunnen raadplegen.

De NVWA onderzocht of rolgordijnen, lamellen en jaloezieën die worden bediend met een koord of lus zijn voorzien van een veiligheidssysteem om ophanging van jonge kinderen te voorkomen. Aanleiding was een aantal berichten uit het buitenland over dodelijke ongevallen van kinderen die verstrikt raakten in koorden van raambekleding. Daarbij waren vooral jonge kinderen tot drie jaar betrokken. In 2014 zijn nieuwe Europese normen gepubliceerd waaraan fabrikanten van raambekleding moeten voldoen. De normen zijn in het bijzonder gericht op het verminderen van het risico op ongelukken met de koorden die gebruikt worden om raambekleding te bedienen. Kinderen kunnen verstrikt raken in de bedieningskoorden van raambekleding doordat de koorden een lus om hun nek kunnen vormen.

Er is een marktinventarisatie gedaan waarbij de op de Nederlandse markt verkrijgbare merken in kaart zijn gebracht. De 23 merken rolgordijnen, lamellen en jaloezieën die voorzien waren van een koord of ketting om deze te openen of sluiten, zijn vervolgens onderzocht. Daarbij is gekeken naar risico door ophanging, juiste etikettering en verpakking en de aanwezigheid van een gebruiksaanwijzing en veiligheidswaarschuwing.

Wat te doen als consument?

De NVWA raadt consumenten die raambekleding kopen aan goed te letten op de bediening van de raambekleding. Deze moet zonder koorden zijn, of – als er wel sprake is van koorden – voorzien zijn van een veiligheidssysteem. In de gebruiksaanwijzing moet staan hoe het veiligheidssysteem moet worden geïnstalleerd. Voor al geïnstalleerde rolgordijnen, lamellen en jaloezieën geldt dat de bedieningskoorden buiten het bereik van jonge kinderen moeten worden gehouden. Dat kan ook door een systeem te installeren waarop overtollig koord kan worden gewikkeld.