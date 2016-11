Eersteklas service

Complimenten voor goede service.

MediaMarkt

Arie de Jonge uit Broek op Langedijk stuurt een compliment in voor MediaMarkt Heerhugowaard. Die had tot zijn grote vreugde en opluchting het probleem opgelost met zijn nog geen jaar oude Acer printer die het papier niet meer transporteerde. Bijzonder, want hij had hem daar niet gekocht maar bij een inktverkoper die hem schandelijk in de steek liet.

Wielinga Leiden

Meneer Giezeman uit Leiden belt door om te melden dat zijn vertrouwen in restaurant Wielinga in Leiden helemaal terug is. Hij had daar een vervelende ervaring gehad en daarover schreef hij het restaurant een brief. „En daar kregen we een echt heel fijne reactie op. Ze boden ons als goedmakertje een vijfgangendiner, inclusief de wijnen. Echt, zó perfect!”

Probin van Zuylen

Probin van Zuylen in Heemstede wordt geprezen door Hans Gozeling uit Hoofddorp. Hij had er een Stanley gereedschapwagen gekocht en ruim na de garantieperiode was het handvat van de gereedschapkoffer gebroken. Losse onderdelen verkoopt Stanley niet meer, maar Probin van Zuylen deed z’n best en na tien dagen stond een nieuwe gereedschapwagen klaar!

Radio Bakker

Van Gerard Haanraads uit Heiloo krijgen we het verzoek Radio Bakker in Alkmaar in het zonnetje te zetten. Na vijftien jaar gaf de afstandsbediening van zijn Loewe tv de geest. Na rondbellen kwam hij bij Radio Bakker die hem de geschikte afstandsbediening kosteloos meegaf. De televisie was er niet eens gekocht. Puike service. ’Ik ben er heel erg blij mee.’

Expert Laren

Laarder Ben Telleman had een mooie ervaring met Expert in Laren. Hij kocht er een HP printer met inktpatronen met een cashback actie. HP gaf wel twintig euro terug voor de printer maar niet de vijf euro voor de inktpatronen. De originele waren namelijk bij de koop op en vervangen door duurdere. Uiteindelijk betaalde Expert uit eigen zak die vijf euro terug.

