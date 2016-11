Niet blij met postcodeprijs

Gert Pelster is niet zo blij met zijn prijs van 450 euro in de Postcodeloterij als je zou verwachten.

Dat komt omdat de Postcodeloterij de prijs in natura uitkeert. Hij mag voor die 450 euro spullen uitzoeken in de prijzenshop. Daar heeft hij geen behoefte aan. Meneer Pelster (69) is een jaar geleden getrouwd en door het samenvoegen van twee huishoudens is aan spullen geen gebrek. Het geld kunnen ze best gebruiken, maar dat krijgen ze niet uitgekeerd. Wat hij vreemd vindt...