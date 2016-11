De sneeuwballenmaker!

Foto: Ron Wiegers De sneeuwballenmaker.

Door Durk Geertsma - 6-11-2016, 10:52 (Update 6-11-2016, 10:52)

Onbetwiste winnaar van nutteloze en overbodige producten is geworden ’de sneeuwballenmaker’. We vroegen u er een aantal weken terug naar.

Het oog van Ron Wiegers uit Blaricum viel er op en hij stuurde bijgaande foto. In de Action in Hilversum trof hij de sneeuwbalmaker. De irritatie is uit zijn mail te lezen. „Een goedkoop stuk plastic, naar keuze in het rood of in het groen, waar je, als er sneeuw ligt tenminste, sneeuwballen mee kunt maken. Mijn mond viel open van verbazing.

Wie...