Een pluim voor...

Complimenten voor puike service. Heeft u ook een compliment? Mail naar ombudsman@hollandmediacombinatie.nl

Bestron

Erik Hamel uit Bennebroek mailt zijn aangename verrassing over Bestron in Den Bosch. Toen hij onlangs de handstoomreiniger van Bestron uit de kast haalde, warmde deze niet meer op. De bon was onvindbaar. Toch mocht hij het apparaat opsturen. Het zou onder garantie worden gerepareerd, maar na een week werd een gloednieuwe bezorgd!

D.I.O. Zijp

Corry Blom uit Wormer prijst D.I.O. drogist Zijp in Krommenie. Onlangs had ze er een boeketje chocoladebloemen gekocht. Thuis ontdekte zij dat de datum erop verlopen was - niet leuk om dat cadeau te doen. Een telefoontje naar Dio volstond en prompt kwam na sluitingsdatum een medewerkster bij haar langs om de chocola om te ruilen. ,,Klasse!”

Nelson Haarlem

Nel Zethof uit Haarlem wil graag een compliment uitdelen aan schoenenwinkel Nelson in Schalkwijk Haarlem. Toen haar man nieuwe schoenen ging kopen omdat er een scheur in de zool zat van zijn oude schoenen waarop hij jaren had gelopen, zei de verkoopster dat hij een nieuw paar mocht uitzoeken. We waren erg verbaasd dat dat zomaar mocht.”

Edwin Groen

En andermaal krijgt rijwielhandel Edwin Groen in Heerhugowaard in deze rubriek lof toegezwaaid, nu van mevrouw Vink uit Schagen. Ze had 2,5 jaar veel pech met haar e-bike. De fiets moest veel terug - op het laatst kwamen ze hem halen en brengen. Twee nieuwe e-bikes bleken al niet beter, maar nu heeft ze haar derde nieuwe gekregen en daarmee is ze heel gelukkig.

Vomar Beverwijk

Leonie Luteijn uit Beverwijk meldt een leuke ervaring met supermarkt Vomar aan de Plantage in Beverwijk. De caissière pakte haar boodschappenbriefje dat tussen de boodschappen op de lopende band was beland. ’U bent uw rijst vergeten’, merkte zij heel alert en lachend op. ’Wilt u die nog?’ Zo ging mevrouw Luteijn vrolijk én met alle boodschappen huiswaarts.