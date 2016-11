Klachtenmeldpunt over boa’s

Foto: ANP/Valerie Kuypers Boa.

Recent in de gemeente Huizen maar ook elders klagen burgers over boa’s, buitengewoon opsporingsambtenaren.

Voor de Nationale Ombudsman vormen klachten en de manier waarop daarmee wordt omgegaan aanleiding voor het opzetten van een meldpunt. De Nationale Ombudsman wil weten of iedereen weet waar je met je klacht over een boa terecht kunt en hoe verantwoordelijke instanties daar mee omgaan. Tot 5 december kunnen gratis via 0800-3355555 en via

(BOAklachten@nationaleombudsman.nl) ervaringen worden doorgegeven.