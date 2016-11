Recordaantal energiewisselaars

Nog nooit zijn er zoveel consumenten overgestapt van energieleverancier als in de afgelopen twaalf maanden.

Volgens de Autoriteit Consument en Markt (ACM) stapte tussen de zomer van vorig jaar en afgelopen zomer 17 procent van de energieconsumenten over. Consumenten die al eens zijn overgestapt, doen dit ook vaker. Ongeveer 64 procent van deze groep is twee keer of vaker overgestapt.

Door over te stappen dwingen consumenten de energiebedrijven om te concurreren. Dat leidt tot betere dienstverlening en lagere prijzen, merkt de ACM. Nederlandse consumenten kunnen tot ruim 300 euro per jaar op hun energiejaarrekening besparen. De hoogte van de besparing verschilt per looptijd van het contract. Consumenten die nog nooit zijn overgestapt, kunnen het meeste besparen.

Henk Don, bestuurslid van de ACM: ,,De ACM vindt het belangrijk dat consumenten het aanbod van de ruim vijftig energieleveranciers onderling goed kunnen vergelijken. Daarom hebben we met de energieleveranciers afgesproken dat zij consumenten een aanbod op maat doen. Een dergelijk aanbod is beter te begrijpen en te vergelijken met andere aanbiedingen in de markt. Hierdoor kunnen consumenten makkelijker een keuze maken en overstappen.”

