WoonOpMaat betaalt ook mee

Twee weken terug schreven we over de naheffing van 2000 euro die Monique Verlaan uit IJmuiden vanwege lekkage van de waterleiding had moeten betalen.

Jarenlang had het waterleidingbedrijf PWN door onvoldoende onderzoek coulance geweigerd. Na onze bemoeienis kreeg ze nu 1522,72 euro terug.

Tevergeefs had zij in 2011 ook de verhuurder, WoonOpMaat, gevraagd schade te vergoeden. Dat was niet gebeurd. Op ons verzoek heeft WoonOpMaat nog eens uitgezocht wat er toen is voorgevallen. Mevrouw Verlaan was meer uitleg gevraagd maar die kwam niet, waarop ze naar PWN was verwezen. Uit coulance vergoedt WoonOpMaat alsnog 238,64 euro, de helft van het resterende gat.