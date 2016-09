Peuter stikt onder zitzak in kinderdagverblijf

WEST JORDAN - Een peuter is omgekomen in een Amerikaans kinderdagverblijf nadat hij zich had verstopt onder een zitzak en een van de medewerkers erop ging zitten. De politie spreekt van een tragisch ongeluk.

Door ANP - 13-9-2016, 11:22 (Update 13-9-2016, 11:22)

Kleine Leonardo Sanchez, die zaterdag zijn tweede verjaardag zou hebben gevierd, kroop op 8 september onder de zitzak. Een medewerker nam vervolgens plaats op de zitzak om andere kinderen voor te lezen. Pas na vijftien minuten werd opgemerkt dat de peuter nergens te bekennen was, schrijft The Washington Post. Reddingswerkers hebben nog geprobeerd Leonardo te reanimeren, maar de hulp kwam te laat. Het jongetje werd later die dag in een ziekenhuis doodverklaard.

De politie heeft bewakingsbeelden van het kinderdagverblijf bestudeerd, maar lijkt uit te gaan van een ongeluk. Het kinderdagverblijf heeft de afgelopen vijf jaar twee keer de regels overtreden, aldus het departement in Utah dat over dergelijke instellingen gaat. In een van de twee gevallen werd er niet voldoende toezicht gehouden op de kinderen.