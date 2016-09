Leeuwen lopen los in dierentuin Leipzig

Foto EPA/HENDRIK SCHMIDT Bezoekers van de dierentuin wachten buiten de poort.

LEIPZIG - In de dierentuin van Leipzig zijn donderdagmorgen de leeuwen Majo en Motshegetsi uitgebroken.

Door ANP - 29-9-2016, 12:40 (Update 29-9-2016, 12:40)

Er is groot alarm geslagen en de roofdieren zijn volgens Duitse media inmiddels omsingeld. Er is volgens een woordvoerster van de dierentuin niemand in gevaar. De zoo is ontruimd en politie en het personeel is bezig de dieren te vangen, mogelijk met behulp van een verdovingsgeweer.

Hoe de leeuwen buiten hun verblijf zijn gekomen, is niet duidelijk. Mogelijk dreef nieuwsgierigheid de jonge dieren, want ze zijn pas een maand in Leipzig. Ze moeten nog wennen. Na drie weken binnen wennen aan de omgeving en de dierenverzorgers, mochten ze circa een week geleden naar het buitengedeelte van hun verblijf.