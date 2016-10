Kamelen op het zebrapad

STOLBERG - Automobilisten moeten maandag in Stolberg, vlak over de Nederlandse grens bij Aken, even aan een fata morgana hebben gedacht.

Door ANP - 10-10-2016, 13:12 (Update 10-10-2016, 13:12)

Ze zagen tot hun stomme verbazing drie kamelen doodgemoedereerd een drukke verkeersweg oversteken. Twee deden dat overigens keurig via het zebrapad, de derde kende de regels niet.

De plaatselijke politie kreeg in luttele seconden tijd een tiental telefoontjes binnen van opgewonden burgers die het ’visioen’ ook hadden gehad. Gealarmeerde agenten troffen de rustige dieren in de buurt van de beschreven plek aan. Ze bleken ontsnapt uit een circus dat zijn tenten had opgeslagen in de stad. Hoe ze konden uitbreken, is nog onduidelijk. De eigenaar heeft zijn karavaan inmiddels teruggeleid.