Britse miljardair moet riddertitel inleveren

LONDEN - Omdat hij tal van mensen van hun baan en pensioen beroofde, wordt de Britse miljardair Sir Philip Green uit het ridderschap ontheven. Het is zeldzaam dat Groot-Brittannië overgaat tot deze stap.

Donderdag stemde een meerderheid van het parlement voor het afnemen van de titel. Ze debatteerden ruim twee uur over dit bijzondere besluit.

Volgens omroep ITV merkte Labour-politicus Clive Lewis tijdens het debat op dat het parlement kon discussiëren over het afnemen van het ridderschap, maar dat de belangrijkste les misschien wel is dat Green deze ellende had aangericht zonder de wet te overtreden.

,,Dus moeten parlementariërs niet kijken naar de pensioen- en bedrijfswetten om te voorkomen dat dit nog eens gebeurt?", aldus Lewis.

Green was vijftien jaar lang eigenaar van BHS, een keten van 180 outletwinkels, voordat hij het noodlijdende bedrijf voor één pond aan ondernemer Dominic Chapell verkocht. Deze staat erom bekend dat hij bedrijven bankroet laat gaan. Na de verkoop ging de winkelketen inderdaad failliet en verloren 11.000 werknemers hun baan.

Het personeel en ook de inmiddels gepensioneerde medewerkers kunnen deels ook naar hun pensioen fluiten, omdat BHS een pensioengat had van 571 miljoen pond (639 miljoen euro). Als dit bedrag niet aangevuld wordt, zijn 20.000 mensen een groot deel van hun oudedagsvoorziening kwijt.

In juli werd er door justitie een rapport gemaakt over Philip Green. De conclusie was dat Green ,,hebzuchtig was en had nagelaten zijn bedrijf te besturen". Ook noemde het rapport hem ,,het onaanvaardbare gezicht van het kapitalisme".

Saillant detail is dat Green in 2006 juist geridderd werd vanwege zijn grote verdiensten voor de detailhandel. Een woordvoerder van Green weigerde commentaar te geven.