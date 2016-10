Man breekt enkels op vlucht voor politie

TILBURG - Een man uit Tilburg heeft zijn vlucht voor de politie moeten bekopen met twee gebroken enkels.

Hij werd gezocht vanwege een nog openstaande boete van meer dan 500 euro en een drugsdelict.

Agenten zochten hem, na een tip, in een appartement op de derde verdieping in de Tilburgse wijk Gesworen Hoek. Een vrouw deed open en vertelde dat de man niet thuis was. Op dat moment sprong de 27-jarige man in zijn poging aan de agenten te ontkomen van het balkon; hij brak daarbij beide enkels. Hij probeerde nog verder te vluchten door een ander huis binnen te kruipen maar werd, kermend van de pijn, gevonden. Hij is naar een ziekenhuis gebracht.

Zijn aanhouding is uitgesteld, aldus de politie vrijdag.