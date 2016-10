Jongen spreekt plots Spaans na coma

ATLANTA - Een zestienjarige jongen uit de Amerikaanse staat Georgia sprak alleen nog Spaans nadat hij uit een coma was ontwaakt.

Reuben Nsemoh raakte na een trap tegen zijn hoofd tijdens een voetbalwedstrijd gedurende enkele dagen buiten bewustzijn.

Reuben sprak voor het ongeval wel wat woorden Spaans, maar kon absoluut niet converseren. Dat was in het ziekenhuisbed wel even anders, daar beheerste hij de taal vloeiend.

Er kwam aanvankelijk geen Engels woord over zijn lippen. Zijn moedertaal keerde pas later geleidelijk terug.

Het is volgens neurochirurgen zeldzaam dat iemand na een coma een andere taal spreekt. Het grootste probleem voor de patiënt is dat hij zijn 'nieuwe' en zijn moedertaal beide niet meer goed leert beheersen.

Volgens artsen zal Reuben Nsemoh geheel herstellen. Dat heeft met zijn leeftijd te maken.

Het zogenoemde Foreign Accent Syndrome komt voor na coma, beroerte en zelfs ernstige migraine.