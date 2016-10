Vader laat kind ’verdrinken’ in eten

LONDEN - Een 32-jarige man is door een Londense rechtbank schuldig bevonden aan het „verdrinken” van zijn driejarige zoontje in zijn eten.

Door ANP - 26-10-2016, 16:22 (Update 26-10-2016, 16:22)

De man dwong het kind, dat op zijn knieën lag, dermate hardhandig een pap van brood en cornflakes te eten dat het uiteindelijk in het voedsel stikte.

Hij is schuldig bevonden aan doodslag en wreedheid jegens een kind en hoort donderdag zijn straf, meldden Britse media woensdag.

De man alarmeerde zelf de hulpdiensten toen zijn kindje tijdens het eten het bewustzijn verloor en stopte met ademen. Ambulancepersoneel troffen de peuter daarna op de grond in een grote plas kots. Bij de lijkschouwing later bleek dat de longen van het kind vol zaten met de pap die hij had ’geïnhaleerd’ en dat het jongetje was „verdronken in zijn eten.”