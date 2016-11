Bijzonder: rechter vergeet te vonnissen

BREEZAND - De Alkmaarse politierechter Saarloos heeft bij de strafzaak tegen C. v.d. B. (25) uit Breezand vergeten het vonnis uit te spreken.

Door Ron Ranzijn - 2-11-2016, 9:56 (Update 2-11-2016, 13:41)

Hij had wel toekenning van een schadevergoeding van bijna 250 euro (waarvan tweehonderd euro smartengeld) uitgebreid toegelicht. Maar hij verzuimde daarna de op te leggen straf aan de verdachte te melden.

Het ging om een drie jaar oude zaak. Op 27 oktober 2013 werd een vrouw op de Markt in Schagen na het uitgaan een bloedneus geslagen. Zij was kort daarvoor uitgemaakt voor hoer en sprak de dader daarop aan. Ze kreeg toen een klap op haar neus. Ook haar zus zou klappen tegen haar keel hebben gekregen. Dat laatste achtte de rechter niet bewezen.

De verdachte ontkende te hebben geslagen. Hij zei dat hij hooguit een beweging met zijn arm had gemaakt toen hij door een duw in onbalans raakte. Na de zitting meldde de Helderse advocaat Berbee de rechter, dat er geen vonnis gewezen was.

Een bijzondere situatie; de rechter bekende dat hij dit zelf ook nog nooit had meegemaakt. Hij stelde de raadsman voor zijn cliënt te vragen even terug te komen. Dan kon de zaak heropend worden en alsnog de straf worden uitgesproken.

Advocaat Berbee en de verdachte keerden echter niet terug. De rechter gaat uitzoeken wat hem juridisch gezien te doen staat.