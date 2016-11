Grappenmaker teistert Australische luchtvaart

CANBERRA - De Australische autoriteiten zijn op zoek naar een grappenmaker die bij twee vliegvelden zeker vijftien keer radiocontact heeft gemaakt met vliegtuigen of de luchtverkeersleiding.

Door ANP - 8-11-2016, 8:10 (Update 8-11-2016, 8:10)

De man hangt volgens Australische media mogelijk een celstraf van twintig jaar boven het hoofd.

De dader deed zich onder meer voor als lid van de luchtverkeersleiding. In zeker één geval brak een piloot op zijn bevel een landing af. Het toestel cirkelde daarna geruime tijd boven de stad Melbourne.

De grappenmaker sloeg dezelfde dag opnieuw toe. Toen maakte hij de luchtverkeersleiding wijs dat hij de piloot was van een klein vliegtuigje met motorproblemen.

De voorzitter van pilotenorganisatie VIPA liet de krant The Age weten zich zorgen te maken over de situatie. Piloten moeten instructies opvolgen van de luchtverkeersleiding, maar kunnen niet altijd vaststellen of sprake is van een grap.

De autoriteiten willen weinig kwijt over de jacht op de dader. Ze vrezen volgens bronnen dat andere hobbyisten vergelijkbare grappen zullen uithalen.