Woest schaap doodt 94-jarige man

BORDEAUX - Een schaap dat door het dolle heen was, heeft in de buurt van de Zuid-Franse stad Bordeaux een 94-jarige man aangevallen en tegen de grond gewerkt.

Door ANP - 15-11-2016, 14:41 (Update 15-11-2016, 14:41)

De krant Sud Ouest meldde dinsdag dat de man aan zijn verwondingen is overleden.

De man had wonden over zijn hele lichaam, vooral op zijn gezicht en een knie. Het incident had plaats in Cestas, ten zuiden van Bordeaux. Het is onduidelijk waarom het schaap de man aanviel. Het dier had al de reputatie agressief te zijn. Het schaap raakte ook gewond en wordt afgemaakt.